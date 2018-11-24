Львовянин Иванчук попал в призеры шахматных соревнований в Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Львовский гроссмейстер Василий Иванчук поделил 2-3 места на международном “Турнире мира”, финишировавший в Загребе, информирует УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Наш земляк набрал 7 очков из 11-ти — так же, как и француз Этьен Бакро, но имел несколько хуже дополнительный коэффициент. Как следствие третью строчку.
Победа в соревнованиях досталась индусу Адхибану — 7,5 очка.
Как сообщал УНН, Иванчук также занимал третью ступень на Мемориале Иерусалим.