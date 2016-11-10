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Львівський суд зобов’язав об’єднану територіальну громаду на Закарпатті профінансувати медзаклади

Львівський суд зобов’язав об’єднану територіальну громаду на Закарпатті профінансувати медзаклади

Київ • УНН

 • 7067 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Учора, 9 листопада, Львівський окружний апеляційний суд, розглянувши адміністративний позов Закарпатської облдержадміністрації до Вільховецької об’єднаної територіальної громади (ОТГ — ред.) у справі фінансування медичної галузі, визнав рішення посадовців територіальної громади щодо бюджету на 2016 рік незаконним і зобов′язав ухвалити новий бюджет з урахуванням витрат на медичні заклади другого рівня. Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила прес-служба Закарпатської ОДА, передає УНН.

“Суд визнав незаконним і нечинним рішення Вільховецької ОТГ “Про бюджет на 2016 рік” зі змінами й доповненнями, які приймалися протягом 2016 року, і зобов’язав Вільховецьку ОТГ в місячний термін прийняти новий бюджет з урахуванням витрат на медичні заклади другого рівня. Оскільки власних медзакладів другого рівня ОТГ не має, її мешканці лікуються в Тячівський райлікарні, Тячівській районній поліклініці та Нересницькій дільничній лікарні (яка має статус медзакладу другого рівня). Протягом місяця Вільховецька ОТГ зобов’язана в повному обсязі профінансувати цим закладам лікування своїх мешканців. Кошти (не більше 5,3 мільйона гривень) підуть із медичної субвенції, яку ОТГ отримала з Державного бюджету на медичну допомогу другого рівня. Постанова суду вступила в законну силу з моменту проголошення. Хочу підкреслити, що “самодіяльність” керівництва Вільховецької ОТГ дискредитує саму ідею децентралізації в Україні, і мені дуже шкода, що дотримуватися закону об’єднану громаду доводиться через суд, — прокоментував ситуацію голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який брав участь у судовому засіданні.

Як раніше повідомляв УНН, проти посадовців об’єднаної територіальної громади на Закарпатті відкрили кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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