Львовский суд обязал объединенную территориальную общину в Закарпатье профинансировать медучреждения

"Суд признал незаконным и недействительным решения Вильховецкой ОТО " О бюджете на 2016 год " с изменениями и дополнениями, которые принимались в течение 2016 года, и обязал Вильховецкие ОТО в месячный срок принять новый бюджет с учетом затрат на медицинские учреждения второго уровня. Поскольку собственных медучреждений второго уровня у ОТО нет, ее жители лечатся в Тячевский райбольницы, Тячевской районной поликлинике и Нересницкой участковой больнице (которая имеет статус медучреждения второго уровня). В течение месяца Вильховецкое ОТО обязано в полном объеме профинансировать этим заведениям лечения своих жителей. Средства (не более 5,3 миллиона гривен) пойдут по медицинской субвенции, которую ОТО получила из Государственного бюджета на медицинскую помощь второго уровня. Постановление суда вступило в законную силу с момента провозглашения. Хочу подчеркнуть, что "самодеятельность" руководства Вильховецкой ОТО дискредитирует саму идею децентрализации в Украине, и мне очень жаль, что соблюдать закон объединенную общину приходится через суд, - прокомментировал ситуацию председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который принимал участие в судебном заседании.

Как ранее сообщал УНН, против должностных лиц объединенной территориальной общины на Закарпатье открыли уголовное производство.