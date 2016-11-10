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15 марта, 19:03 • 111442 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155835 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131101 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124116 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109100 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103707 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100250 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Львовский суд обязал объединенную территориальную общину в Закарпатье профинансировать медучреждения

Львовский суд обязал объединенную территориальную общину в Закарпатье профинансировать медучреждения

Киев • УНН

 • 7067 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вчера, 9 ноября, Львовский окружной апелляционный суд, рассмотрев административный иск Закарпатской облгосадминистрации до Вильховецкой объединенной территориальной общины (ОТО - ред.) по делу финансирования медицинской отрасли, признал решение должностных лиц территориальной общины по бюджету на 2016 год незаконным и обязал  принять новый бюджет с учетом затрат на медицинские учреждения второго уровня. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА, передает УНН.

"Суд признал незаконным и недействительным решения Вильховецкой ОТО " О бюджете на 2016 год " с изменениями и дополнениями, которые принимались в течение 2016 года, и обязал Вильховецкие ОТО в месячный срок принять новый бюджет с учетом затрат на медицинские учреждения второго уровня. Поскольку собственных медучреждений второго уровня у ОТО нет, ее жители лечатся в Тячевский райбольницы, Тячевской районной поликлинике и Нересницкой участковой больнице (которая имеет статус медучреждения второго уровня). В течение месяца Вильховецкое ОТО обязано в полном объеме профинансировать этим заведениям лечения своих жителей. Средства (не более 5,3 миллиона гривен) пойдут по медицинской субвенции, которую ОТО получила из Государственного бюджета на медицинскую помощь второго уровня. Постановление суда вступило в законную силу с момента провозглашения. Хочу подчеркнуть, что "самодеятельность" руководства Вильховецкой ОТО дискредитирует саму идею децентрализации в Украине, и мне очень жаль, что соблюдать закон объединенную общину приходится через суд, - прокомментировал ситуацию председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который принимал участие в судебном заседании.

Как ранее сообщал УНН, против должностных лиц объединенной территориальной общины на Закарпатье открыли уголовное производство.

Украинские Национальные Новости

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