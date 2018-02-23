Львівські "Карпати" підписали чемпіона Аргентини
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 лютого. УНН. До складу львівських “Карпат” приєднався аргентинський півзахисник Крістіан Ербес. Про це повідомили у прес-службі ФК “Карпати”, передає УНН.
Так, 28-річний новобранець виступатиме під 21 номером. Ербес вихованець клубу “Бока Хуніорс”. У складі флагмана аргентинського футболу провів більше півтори сотні матчів.
Разом із “Бока Хуніорс” він ставав чемпіоном і володарем Кубка Аргентини. У 2016-му році Крістіан Ербес став гравцем мексиканського клубу “Веракрус”. Згодом повернувся на Батьківщину, де виступав за “Чакаріта Хуніорс”.
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Нагадаємо, львівські “Карпати” зазнали кадрових втрат під час зимової паузи чемпіонату України з футболу. Зокрема, команду залишили півзахисник Павло Ксьонз та нападник Олександр Гладкий.