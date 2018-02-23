Львовские "Карпаты" подписали чемпиона Аргентины
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. В состав львовских “Карпат” присоединился аргентинский полузащитник Кристиан Эрбес. Об этом сообщили в пресс-службе ФК “Карпаты”, передает УНН.
Так, 28-летний новобранец будет выступать под 21 номером. Эрбес воспитанник клуба “Бока Хуниорс”. В составе флагмана аргентинского футбола провел более полутора сотен матчей.
Вместе с “Бока Хуниорс” он становился чемпионом и обладателем Кубка Аргентины. В 2016-м году Кристиан Эрбес стал игроком мексиканского клуба “Веракрус”. Впоследствии вернулся на родину, где выступал за “Чакарита Хуниорс”.
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Напомним, львовские “Карпаты” потерпели кадровых потерь во время зимней паузы чемпионата Украины по футболу. В частности, команду покинули полузащитник Павел Ксенз и нападающий Александр Гладкий.