Луценко назвав законодавчі зміни, необхідні для боротьби з контрабандою

"Я уважно вивчив прийняту вчора постанову Кабміну і хотів би зазначити, що вона є недостатньої для подолання проблеми. Перш за все, рішення про введення працівників поліції на території митних постів є законним. Проте, відповідно до закону про Митний кодекс, ці люди на території митного поста не можуть нічого робити. Їм це заборонено. Тому, спочатку треба змінити закон. Відновити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів. Крім того, треба змінити статтю митного кодексу, по якій поліцейські, допущені на територію митного посту, будуть мати право вчиняти певні дії до товарів або посадових осіб митниці", - сказав Луценко.



За його словами, щоб прискорити вирішення проблеми, треба організувати спільні пости на виїзді з митниці. Це дасть можливість спільної роботи.



"Крім того, контрабанду треба долати не від ящика до контрабандиста, а від контрабандистських фірм до конкретних ящиків (контейнерів). Інакше під контроль людей в погонах попадуть всі потоки. Я попросив би вжити заходів щодо відновлення вертикалі митної служби", - додав генпрокурор.



Луценко також уточнив, що якщо говорити про втрати, то треба зробити висновки щодо керівників митниць. І найбільш одіозних замінити на конкурсній основі.



"Постанова Кабміну має відповідати чинному законодавству", - резюмував посадовець.



Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що львівську митницю будуть ретельно перевіряти через масовий в'їзд в Україну автомобілів на іноземних номерах.