Лунін про перехід в "Реал": я відхилив тисячі пропозицій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Воротар збірної України Андрій Лунін розповів, чим керувався при виборі переходу в мадридський "Реал", передає УНН з посиланням на Marca.
"Всі знають, що у мене було 3000 пропозицій. Але "Реал" - це моя мрія. Я прийшов сюди не через гроші. Дуже хочу скоріше приєднатися до команди і познайомитися з Кріштіану Роналду, який є моїм кумиром. Чесно кажучи, зараз я не думаю про те, щоб стати першим номером команди. Але я хочу пробути в "Реалі" багато років і допомогти йому виграти ще багато титулів", - наголосив Лунін.
Як повідомляв УНН, Лунін підписав шестирічний контракт з "галактікос".