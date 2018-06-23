Лунін про перехід в "Реал": я відхилив тисячі пропозицій

"Всі знають, що у мене було 3000 пропозицій. Але "Реал" - це моя мрія. Я прийшов сюди не через гроші. Дуже хочу скоріше приєднатися до команди і познайомитися з Кріштіану Роналду, який є моїм кумиром. Чесно кажучи, зараз я не думаю про те, щоб стати першим номером команди. Але я хочу пробути в "Реалі" багато років і допомогти йому виграти ще багато титулів", - наголосив Лунін.

Як повідомляв УНН, Лунін підписав шестирічний контракт з "галактікос".