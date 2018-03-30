Лукашенко назвав сало "найкращим допінгом"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час спілкування з олімпійськими і паралімпійськими чемпіонами країни заявив, що сало - це найкращий допінг. Про це повідомляє УНН з посиланням на БЕЛТА.
"Сало вам треба тримати на етапах Кубка світу в холодильнику, нормальний шматок сала, щоб ви могли після старту, забігу, важкого тренування шматок сала і чорного білоруського хліба з'їсти, а не пончики і морозиво. Нормальне харчування для спортсменів - це питання номер один. Ось сало - це найкращий білоруський допінг", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, економічний експерт Олександр Охріменко заявляв, що восени в Україні сало подорожчає на 20%. За його словами, на це є дві причини - сезонний фактор і вартість зерна, яка в 2017 році зросла.