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Лукашенко назвав сало "найкращим допінгом"

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час спілкування з олімпійськими і паралімпійськими чемпіонами країни заявив, що сало - це найкращий допінг. Про це повідомляє УНН з посиланням на БЕЛТА.

"Сало вам треба тримати на етапах Кубка світу в холодильнику, нормальний шматок сала, щоб ви могли після старту, забігу, важкого тренування шматок сала і чорного білоруського хліба з'їсти, а не пончики і морозиво. Нормальне харчування для спортсменів - це питання номер один. Ось сало - це найкращий білоруський допінг", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, економічний експерт Олександр Охріменко заявляв, що восени в Україні сало подорожчає на 20%. За його словами, на це є дві причини - сезонний фактор і вартість зерна, яка в 2017 році зросла.

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