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Луганщина: ЗСУ зупинили рашистів на шести напрямках

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Вчора на Луганщині Збройні сили України зупинили російські війська на шести напрямках. Про це в Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Луганщина: ЗСУ зупинили рашистів на шести напрямках

Цитата

"Вчора росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім, нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів і відкинути ворога. Уточнену інформацію про втрати, як завжди, дізнаємося через декілька годин", – написав Гайдай.

Деталі

Голова ОВА повідомив, що загалом літаки окупантів завдали авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів Луганщини. Лише за ніч 17 разів було зафіксовано артилерійські обстріли з боку росіян. 

У п’ятьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Чотири рази до атак долучали танки.

Нагадаємо

Гайдай повідомив, що російські війська посилили вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в них відсутні.

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