Луганщина: ЗСУ зупинили рашистів на шести напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Вчора на Луганщині Збройні сили України зупинили російські війська на шести напрямках. Про це в Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Вчора росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім, нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів і відкинути ворога. Уточнену інформацію про втрати, як завжди, дізнаємося через декілька годин", – написав Гайдай.
Деталі
Голова ОВА повідомив, що загалом літаки окупантів завдали авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів Луганщини. Лише за ніч 17 разів було зафіксовано артилерійські обстріли з боку росіян.
У п’ятьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Чотири рази до атак долучали танки.
Нагадаємо
Гайдай повідомив, що російські війська посилили вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в них відсутні.