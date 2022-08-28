Луганщина: ЗСУ зупинили рашистів на шести напрямках

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"Вчора росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім, нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів і відкинути ворога. Уточнену інформацію про втрати, як завжди, дізнаємося через декілька годин", – написав Гайдай.

Деталі

Голова ОВА повідомив, що загалом літаки окупантів завдали авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів Луганщини. Лише за ніч 17 разів було зафіксовано артилерійські обстріли з боку росіян.

У п’ятьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Чотири рази до атак долучали танки.

Нагадаємо

Гайдай повідомив, що російські війська посилили вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в них відсутні.