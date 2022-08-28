Луганская область: ВСУ остановили рашистов на шести направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Вчера в Луганской области Вооруженные силы Украины остановили российские войска на шести направлениях. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Вчера россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах. Дважды организовывали штурм при поддержке авиации. Впрочем, нашим военным удалось остановить каждое из этих наступлений и отбросить врага. Уточненную информацию о потерях, как всегда, узнаем через несколько часов", – написал Гайдай.
Детали
Глава ОВА сообщил, что в общем самолеты оккупантов нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов Луганской области. Только за ночь 17 раз были зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны россиян.
В пяти случаях они использовали установки залпового огня. Четыре раза к атакам присоединяли танки.
Напомним
Гайдай сообщил, что российские войска усилили огневое влияние, но оперативные успехи на фронте у них отсутствуют.