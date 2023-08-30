Луганщина: ворог атакував Невське, поранено людину та є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські війська обстріляли село Невське у Луганській області. Внаслідок цього було поранено чоловіка пенсійного віку та пошкоджено житловий будинок, у який влучив снаряд. Про це повідомив у середу голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
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“По нашій ділянці відповідальності ворог бив із танків, реактивної та ствольної артилерії, мінометів. Безпосередньо у Невському зафіксовано 22 вибухи різної потужності. Сталося потрапляння в житловий будинок”, - зазначив Лисогор у Telegram.
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Відомо, що внаслідок ворожих атак поранення отримав чоловік пенсійного віку. На місці події йому надали необхідну медичну допомогу, вказав голова ОВА.
Попри постійну небезпеку обстрілів гуманітарна допомога продовжує надходити до Невського.
"Учора жителі Невського отримали від Красноріченської сільської військової адміністрації 280 буханок хліба”, - додав голова Луганської ОВА.
Нагадаємо
Російські війська минулої доби атакували у Луганській області з двох боків одночасно - якщо раніше це було у районі Новоєгорівки, то зараз вирішили піти ще й на Білогорівку, однак нічого не досягнувши, відійшли.