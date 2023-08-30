Луганская область: враг атаковал Невское, ранен человек и есть разрушения

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“По нашему участку ответственности враг бил из танков, реактивной и ствольной артиллерии, минометов. Непосредственно в Невском зафиксировано 22 взрыва различной мощности. Произошло попадание в жилой дом”, - отметил Лысогор в Telegram.

Детали

Известно, что в результате вражеских атак ранения получил мужчина пенсионного возраста. На месте происшествия ему оказали необходимую медицинскую помощь, указал глава ОВА.

Несмотря на постоянную опасность обстрелов гуманитарная помощь продолжает поступать в Невское.

"Вчера жители Невского получили от Краснореченской сельской военной администрации 280 буханок хлеба”, - добавил глава Луганской ОВА.

Напомним

Российские войска за прошедшие сутки атаковали в Луганской области с двух сторон одновременно - если раньше это было в районе Новоегоровки, то сейчас решили пойти еще и на Белогоровку, однако ничего не достигнув, отошли.