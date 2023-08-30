Луганская область: враг атаковал Невское, ранен человек и есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские войска обстреляли село Невское в Луганской области. В результате этого был ранен мужчина пенсионного возраста и поврежден жилой дом, в который попал снаряд. Об этом сообщил в среду глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
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“По нашему участку ответственности враг бил из танков, реактивной и ствольной артиллерии, минометов. Непосредственно в Невском зафиксировано 22 взрыва различной мощности. Произошло попадание в жилой дом”, - отметил Лысогор в Telegram.
Детали
Известно, что в результате вражеских атак ранения получил мужчина пенсионного возраста. На месте происшествия ему оказали необходимую медицинскую помощь, указал глава ОВА.
Несмотря на постоянную опасность обстрелов гуманитарная помощь продолжает поступать в Невское.
"Вчера жители Невского получили от Краснореченской сельской военной администрации 280 буханок хлеба”, - добавил глава Луганской ОВА.
Напомним
Российские войска за прошедшие сутки атаковали в Луганской области с двух сторон одновременно - если раньше это было в районе Новоегоровки, то сейчас решили пойти еще и на Белогоровку, однако ничего не достигнув, отошли.