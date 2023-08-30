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На Луганщині ворог атакував з двох боків одночасно - ОВА

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські війська минулої доби атакували у Луганській області з двох боків одночасно - якщо раніше це було у районі Новоєгорівки, то зараз вирішили піти ще й на Білогорівку, однак нічого не досягнувши, відійшли, повідомив у середу голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Цитата

«Якщо близько тижня росіяни безперервно штурмували виключно в районі Новоєгорівки, то учора спробували ще з одного боку – пішли уперед ще й на Білогорівку. Утім, за обома напрямками вони нічого, окрім власних втрат, не досягли та відійшли. Також вони мали потужну підтримку з повітря, завдавши авіаційних ударів по Надії, Твердохлібовому, Новоєгорівці та Білогорівці», – повідомив Артем Лисогор, якого цитують в ОВА у Facebook.

Деталі

З його слів, останні два вищезгадані населені пункти зазнали ще й артилерійського обстрілу.

При цьому, повідомив Лисогор, у Сватовому окупанти збираються націоналізувати порожнє житло, а з вересня кожен таксист у так званій «лнр» повинен отримати спеціальний дозвіл. "Перша умова для одержання дозволу – наявність номерів рф і, звісно, відповідних документів у власників. Інші умови оголошуватимуть неофіційно і окремо кожному в місцевих окупаційних органах влади. Братимуть, кого вважатимуть за потрібне", - розповів Лисогор.

Нагадаємо

Лисогор зазначав, що на Луганщині росіяни за відсутності результатів піхоти нищать села з авіації.

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