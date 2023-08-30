В Луганской области враг атаковал с двух сторон одновременно - ОВА

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«Если около недели россияне непрерывно штурмовали исключительно в районе Новоегоровки, то вчера попытались еще с одной стороны – пошли вперед еще и на Белогоровку. Впрочем, по обоим направлениям они ничего, кроме собственных потерь, не достигли и отошли. Также они имели мощную поддержку с воздуха, нанеся авиационные удары по Надие, Твердохлебово, Новоегоровке и Белогоровке», – сообщил Артем Лысогор, которого цитируют в ОВА в Facebook.

Детали

По его словам, последние два вышеупомянутых населенных пункта подверглись еще и артиллерийскому обстрелу.

При этом, сообщил Лысогор, в Сватово оккупанты собираются национализировать пустующее жилье, а с сентября каждый таксист в так называемой «лнр» должен получить специальное разрешение. "Первое условие для получения разрешения – наличие номеров рф и, конечно, соответствующих документов у владельцев. Другие условия будут объявлять неофициально и отдельно каждому в местных оккупационных органах власти. Будут брать, кого посчитают нужным", - рассказал Лысогор.

Напомним

Лысогор отмечал, что в Луганской области россияне при отсутствии результатов пехоты уничтожают села из авиации.