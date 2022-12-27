Луганщина: окупанти продовжують наступи з боку Білогорівки, але продавити оборону не можуть

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“З Донецького напрямку, там де Білогорівка, там сили оборони тримають міцно оборону від постійних наступів російсько-окупаційних військ. Там атаки з боку росіян не зупиняються, обстріли не зупиняються. Але протиснути нашу оборону вони не можуть”, – зазначає Гайдай.

Деталі

Водночас, ситуація на напрямку “Сватове-Кремінна” інша. Гайдай зазначає, що там успіх на боці наших захисників. За словами голови ОВА, окупанти мають величезну кількість резервів та техніки, тому кожен метр дається дуже важко.

Гайдай також прокоментував інформацію стосовно нібито звільнення міста Кремінна, зауваживши, що її розповсюджують ті, хто не має прямого зв’язку з військовими та не буває на передовій.

“Дійсно, була така інформація, що місто Кремінна вже звільнена, і наші війська туди зайшли. Хто не приїжджає на передову та не спілкується з нашими військовими – той одразу розніс цю інформацію. Насправді, там дуже важкі бої. І коли звільняються 100 чи 500 метрів Луганщини – це дається дуже-дуже важко. І ті, хто бувають на передовій, розуміють, що інформація стосовно заходу в Кремінну є недостовірною”, – сказав Гайдай.

Він пояснив, що місто Кремінна є стратегічно важливим населеним пунктом, оскільки за нею йде Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

“Так само відкривається напрямок на Старобільськ, а хто контролює Старобільськ, той вогневим контролем буде тримати всі логістичні дороги Луганщини”, – додає Гайдай.

Доповнення

Російські окупанти намагаються утримати контроль над Кремінною, що на Луганщині, в районі міста точаться важкі бої. Війська рф стягують туди величезну кількість резервів та техніки.