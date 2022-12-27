Луганщина: оккупанты продолжают наступления со стороны Белогоровки, но продавить оборону не могут

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“С Донецкого направления, там где Белогоровка, там силы обороны держат крепко оборону от постоянных наступлений российско-оккупационных войск. Там атаки со стороны россиян не останавливаются, обстрелы не останавливаются. Но продавить нашу оборону они не могут”, – отмечает Гайдай.

Детали

Вместе с тем, ситуация на направлении “Сватово-Кременная” иная. Гайдай отмечает, что там успех на стороне наших защитников. По словам главы ОВА, оккупанты имеют огромное количество резервов и техники, поэтому каждый метр дается очень тяжело.

Гайдай также прокомментировал информацию о якобы освобождении города Кременная, отметив, что ее распространяют те, кто не имеет прямой связи с военными и не бывает на передовой.

“Действительно, была такая информация, что город Кременная уже освобождена, и наши войска туда зашли. Кто не приезжает на передовую и не общается с нашими военными, тот сразу разнес эту информацию. На самом деле там очень тяжелые бои. И когда освобождаются 100 или 500 метров Луганщины – это дается очень тяжело. И те, кто бывает на передовой, понимают, что информация о заходе в Кременную недостоверна”, – сказал Гайдай.

Он пояснил, что город Кременная является стратегически важным населенным пунктом, поскольку за ним следует Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.

“Так же открывается направление на Старобельск, а кто контролирует Старобельск, тот огненным контролем будет держать все логистические дороги Луганщины”, – добавляет Гайдай.

Дополнение

Российские оккупанты пытаются удержать контроль над Кременной, что на Луганщине, в районе города идут тяжелые бои. Войска россии стягивают туда множество резервов и техники.