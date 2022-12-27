Окупанти стягують до Кремінної величезну кількість резервів та техніки, бойовики гинуть сотнями - Гайдай

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"Біля Кремінної тривають важкі бої. Окупаційні війська змогли побудувати потужну оборону, вони стягують туди величезну кількість резервів та техніки. Бойовики гинуть там сотнями. Вони розуміють, що в разі втрати Кремінної вся лінія оборони на Луганщині буде порушена", - розповів він.



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За його інформацією, "успіх на цій ділянці фронту на стороні ЗСУ". Однак росіяни позаймали всі лісосмуги і все навколо себе замінували. Наразі карти мінувань навіть у них немає, більшість мінувань проходила дистанційно за допомогою ракет, які розкидали міни або спеціальної техніки, яка дистанційно мінувала певну площу.

Гайдай зазначив, що українські військові зірвали плани окупантів щодо контрнаступу.

"Тяжка ситуація у Білогорівці. Після багатогодинних артилерійських обстрілів по 10-20 окупантів регулярно намагаються йти там у наступ, але ЗСУ відбивають усі ці наміри росіян", - підсумував Гайдай.

Доповнення

Поранених російських окупантів завозять до Первомайського ліцею, де в них ще один шпиталь на окупованій частині Луганщини.