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Поранених окупантів із-під Бахмута звозять до ліцею на Луганщині - ОВА

Поранених окупантів із-під Бахмута звозять до ліцею на Луганщині - ОВА

Київ • УНН

 • 273301 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Поранених російських окупантів завозять до Первомайського ліцею, де в них ще один шпиталь на окупованій частині Луганщини. Про це повідомляє Луганська ОВА у вівторок, 27 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"У кого багато роботи на окупованій частині Луганщини – так це в лікарів. Так, в Біловодську зараз лікуються близько 300 поранених «вагнерівців». Уже неодноразово повідомлялось про перевантаження лікарень в Первомайську. Вихід знайдено – поранених бойовиків із-під Бахмуту доставляють до багатопрофільного ліцею, який віднедавна зветься «військовим шпиталем» – так теж наразі намагаються врятувати трьом сотням окупантів", - йдеться у повідомленні ОВА.

Деталі

Також повідомляється, що за підсумками цього року видобуток вугілля на окупованих територіях Луганщини та Донеччини знизився на 42%, тобто фактично наполовину.

"Через такі низькі показники окупанти не планують відновлювати виробництво й поставили завдання пропрацювати процес закриття шахт", - зазначили в ОВА.

Як вказано, окупанти пов’язують нерентабельність шахт лише зі зниженням видобутку наполовину, хоча найбільшою проблемою вугільної галузі, окрім саме окупації, є примусова мобілізація шахтарів до армії росіян, адже наразі шахти у середньому укомплектовані менше ніж на 50%. Серед тих, хто ще залишився працювати, переважають жінки та пенсіонери.

Немає де і немає кому працювати в Рубіжному, зазначають в ОВА. "Якщо, звісно, не захотів стати колаборантом. Зарплата видається, якщо погодився влаштуватися у місцеву окупаційну адміністрацію. Незначні та нерегулярні виплати можна отримати за прибирання вулиць. Усі інші живуть або на заощадження, або, якщо пощастить потрапити на показову роздачу харчів, яку росіяни влаштовують для зйомок телевізійних сюжетів", - повідомляють в ОВА.

Навчальні заклади тут, як вказано, працюють один-два рази на тиждень - школярі приходять отримати або здати на перевірку виконані завдання. Регулярно відкриті два магазини та ринок із завищеними цінами.

Нагадаємо

За даними ОВА, окупанти у Луганській області завищують ціни на продукти першої необхідності.

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