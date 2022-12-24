Окупанти у Луганській області завищують ціни на продукти першої необхідності - ОВА

Цитата

"Велика кількість скарг надходить від населення щодо високих цін в захопленому росіянами регіоні на продукти першої необхідності. Утім, окупаційна влада швидко знайшла "винних" та "провела бесіди" з керівниками підприємств харчової та переробної промисловості, а також псевдоадміністрацій на Міловщині, Білокуракинщині, Новопсковщині, Біловодщині, Старобільщині, Новоайдарщині та у Станиці Луганській", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

Жителі тимчасово окупованого Сєвєродонецька Луганської області повідомляють, що під виглядом ремонтних робіт росіяни грабують їхні квартири.