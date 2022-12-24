Окупанти у Луганській області завищують ціни на продукти першої необхідності - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. За словами місцевого населення, російські окупанти у Луганській області завищують ціни на продукти першої необхідності. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку Луганської ОВА у Telegram.
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"Велика кількість скарг надходить від населення щодо високих цін в захопленому росіянами регіоні на продукти першої необхідності. Утім, окупаційна влада швидко знайшла "винних" та "провела бесіди" з керівниками підприємств харчової та переробної промисловості, а також псевдоадміністрацій на Міловщині, Білокуракинщині, Новопсковщині, Біловодщині, Старобільщині, Новоайдарщині та у Станиці Луганській", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
Жителі тимчасово окупованого Сєвєродонецька Луганської області повідомляють, що під виглядом ремонтних робіт росіяни грабують їхні квартири.