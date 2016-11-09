Луганчани добровільно здали більше трьохсот набоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Жителі Луганщини добровільно здали більше трьохсот набоїв до автоматичної зброї. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Днями мешканці прифронтових районів Луганщини добровільно здали більше 300 набоїв до автоматичної зброї, три бойові ручні гранати та ручний протитанковий гранатомет”, — сказав А.Лисенко.
Він також нагадав, що громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів, звільняються від кримінальної відповідальності.
У Донецькій області тим часом правоохоронці вилучили 2 гранати.
“Вчора на блокпосту поблизу Мангуша, що неподалік Маріуполя, під час огляду автомобіля, що прямував з окупованої території, правоохоронці вилучили дві бойові гранати”, — сказав А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, працівники СБУ виявили три схованки з великою кількістю боєприпасів у районі проведення антитерористичної операції.