Луганчане добровольно сдали более трехсот патронов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Жители Луганской области добровольно сдали более трехсот патронов к автоматическому оружию. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На днях жители прифронтовых районов Луганской области добровольно сдали более 300 патронов к автоматическому оружию, три боевые гранаты и ручной противотанковый гранатомет", - сказал А.Лысенко.
Он также напомнил, что граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, освобождаются от уголовной ответственности.
В Донецкой области тем временем правоохранители изъяли 2 гранаты.
"Вчера на блокпосту вблизи Мангуша, что недалеко от Мариуполя, при осмотре автомобиля, следовавшего с оккупированной территории, правоохранители изъяли две боевые гранаты", - сказал А.Лысенко.
Как сообщал УНН, работники СБУ обнаружили три тайника с большим количеством боеприпасов в районе проведения антитеррористической операции.