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Луческу назвав ціль "Динамо" в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Коуч київського "Динамо" Мірча Луческу повідомив про подолання клубом важкого періоду та націленість продовжити виступи в Лізі Європи, передає УНН з посиланням на сайт Джанлуки Ді Марціо.

Румунський спеціаліст не вірить у шанси "Динамо" подолати груповий бар'єр та пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів. На його думку команда має боротися з "Ференцварошом" за третє місце квартету.

"Динамо" подолало важкий період, п'ять років не беручи участь в Лізі чемпіонів. У команді багато гравців академії, нам вдалося пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів, але нам ще багато що потрібно зробити. Туринці заслужили перемогу, але це був рівний матч. Я сподіваюся, що "Ювентус" зможе вийти з групи, і я вірю, що вони зроблять це разом з "Барселоною". Ми націлені на Лігу Європи", - відзначив "Містер".

Додамо, зустріч другого туру в групі G між "Ференцварошом" і "Динамо" пройде завтра о 22:00.

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