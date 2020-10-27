Луческу назвал цель "Динамо" в Лиге чемпионов

Румынский специалист не верит в шансы "Динамо" преодолеть групповой барьер и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. По его мнению команда будет бороться с "Ференцварошем" за третье место квартета.

"Динамо" преодалело тяжелый период, пять лет не участвуя в Лиге чемпионов. В команде много игроков академии, нам удалось пройти квалификацию Лиги чемпионов, но нам еще многое нужно сделать. Туринцы заслужили победу, но это был равный матч. Я надеюсь, что "Ювентус" сможет выйти из группы, и я верю, что они сделают это вместе с "Барселоной". Мы нацелены на Лигу Европы ", - отметил "Мистер".

Добавим, встреча второго тура в группе G между "Ференцварошем" и "Динамо" пройдет завтра в 22:00.