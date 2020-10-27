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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 44906 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 66824 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100438 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117826 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95483 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100483 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103416 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Луческу назвал цель "Динамо" в Лиге чемпионов

Луческу назвал цель "Динамо" в Лиге чемпионов

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 • 16565 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Коуч киевского "Динамо" Мирча Луческу сообщил о преодолении клубом тяжелого периода и нацеленности продолжить выступления в Лиге Европы, передает УНН со ссылкой на сайт Джанлуки Ди Марцио.

Румынский специалист не верит в шансы "Динамо" преодолеть групповой барьер и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. По его мнению команда будет бороться с "Ференцварошем" за третье место квартета.

"Динамо" преодалело тяжелый период, пять лет не участвуя в Лиге чемпионов. В команде много игроков академии, нам удалось пройти квалификацию Лиги чемпионов, но нам еще многое нужно сделать. Туринцы заслужили победу, но это был равный матч. Я надеюсь, что "Ювентус" сможет выйти из группы, и я верю, что они сделают это вместе с "Барселоной". Мы нацелены на Лигу Европы ", - отметил "Мистер".

Добавим, встреча второго тура в группе G между "Ференцварошем" и "Динамо" пройдет завтра в 22:00.

Украинские Национальные Новости

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