Лучанину, який побив поліцейського, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Луцьку правоохоронці повідомили 24-річному місцевому жителю про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Мова йде про насильство щодо працівника правоохоронного органу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, у червні цього року в обласному центрі Волині наряд патрульних поліцейських прибув за викликом на сімейну сварку.
Під час її припинення, правопорушник, 24-річний місцевий житель, вдарив поліцейського у потилицю. Правоохоронець не госпіталізувався.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Рівному під час опрацювання виклику про домашнє насильство тілесні ушкодження отримала 26-річна патрульна поліцейська.