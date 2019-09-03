Лучанину, который избил полицейского, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Луцке правоохранители сообщили 24-летнему местному жителю о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о насилии в отношении работника правоохранительного органа. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, в июне этого года в областном центре Волыни наряд патрульных полицейских прибыл по вызову на семейную ссору.
Во время ее прекращения, правонарушитель, 24-летний местный житель, ударил полицейского в затылок. Правоохранитель не госпитализировался.
Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили волынянину о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемому грозит, в частности, до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Ровно во время обработки вызова о домашнем насилии телесные повреждения получила 26-летняя патрульная полицейская.