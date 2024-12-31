Лубінець обговорив з омбудсменкою рф взаємне відвідування військовополених

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російською омбудсменкою тетяною москальковою в білорусі. Вони обговорили взаємне відвідування військовополонених з обох сторін для покращення умов утримання та створення росією змішаних медичних комісій для репатріації важкопоранених та важкохворих, передає УНН.

Вчора окрім гарних новин, на території республіки білорусь, мав спілкування з російською уповноваженою з прав людини тетяною москальковою. Разом ми поговорили із військовополоненими з обох сторін, яких вчора вдалося повернути у межах обміну - написав Лубінець.

Він зазначив, що важливо було почути про умови утримання, наявність чи відсутність медичної допомоги, а також відвідання місць утримань представниками МКЧХ.

"Окрім того, при взаємодії вкотре торкнулися питань взаємних відвідувань військовополонених з обох сторін для покращення умов утримання та створення росією змішаних медичних комісій для репатріації важкопоранених та важкохворих. Також підняли теми повернення цивільних, воззʼєднання родин та подальшу реалізацію інших гуманітарних ініціатив", - повідомив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що для України важливо, щоб Женевські конвенції були у пріоритеті і права людини були дотримані.

"Тому наголошую на цьому під час кожної зустрічі!", - додав він.

Доповнення

В рамках 11-го обміну у 2024 році з російського полону звільнено 189 українців, включаючи захисників Маріуполя та острова Зміїний. Серед звільнених 173 рядових та сержантів, 14 офіцерів та 2 цивільних.

Під час обміну полоненими у понеділок, 30 грудня, додому повернулося 11 військових бригади "Азов", які боронили Маріуполь та перебували у полоні майже 3 роки.