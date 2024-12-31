Лубинец обсудил с омбудсменом рф взаимное посещение военнопленных
Киев • УНН
Омбудсмены Украины и РФ встретились в Беларуси для обсуждения условий содержания военнопленных. Накануне в рамках обмена освобождены 189 украинцев, включая защитников Мариуполя и острова Змеиный.
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российским омбудсменом татьяной москальковой в беларуси. Они обсудили взаимное посещение военнопленных с обеих сторон для улучшения условий содержания и создание россией смешанных медицинских комиссий для репатриации тяжелораненых и тяжелобольных, передает УНН.
Вчера кроме хороших новостей, на территории республики беларусь, имел общение с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Вместе мы поговорили с военнопленными с обеих сторон, которых вчера удалось вернуть в рамках обмена
Он отметил, что важно было услышать об условиях содержания, наличии или отсутствии медицинской помощи, а также посещении мест содержания представителями МККК.
"Кроме того, при взаимодействии в очередной раз коснулись вопросов взаимных посещений военнопленных с обеих сторон для улучшения условий содержания и создания россией смешанных медицинских комиссий для репатриации тяжелораненых и тяжелобольных. Также подняли темы возвращения гражданских, воссоединения семей и дальнейшую реализацию других гуманитарных инициатив", - сообщил Лубинец.
Омбудсман подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Женевские конвенции были в приоритете и права человека были соблюдены.
"Поэтому подчеркиваю это во время каждой встречи!", - добавил он.
Дополнение
В рамках 11-го обмена в 2024 году из российского плена освобождено 189 украинцев, включая защитников Мариуполя и острова Змеиный. Среди освобожденных 173 рядовых и сержантов, 14 офицеров и 2 гражданских.
Во время обмена пленными в понедельник, 30 декабря, домой вернулось 11 военных бригады "Азов", которые защищали Мариуполь и находились в плену почти 3 года.