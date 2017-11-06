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Лотерейний капкан Ляшка: президент "М.С.Л." розповів про роль головного "радикала" в тінізації грального бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Лотерейний виграш О.Ляшка став не тільки предметом сарказму з боку простих обивателів, а й дав поштовх для відновлення дискусій в колах професіоналів лотерейного ринку. Про це у своєму блозі написав Президент оператора державних лотерей "М.С.Л." Георгій Ложенко, передає УНН.

Професійні висновки з цієї дивної ситуації зробити досить складно, але, тим не менше, вона багато що прояснює, зазначив він.

"Занадто багато парадоксів. Все вказує на те, що один з найбільш публічних українських політиків, який свого часу підтримав заборону азартних ігор, регулярно грає в беттінговій компанії Фаворит. На ринку всі знають, що Фаворит знаходиться "під дахом" Української національної лотереї (УНЛ). Сама УНЛ працює під контролем політиків, чиї партії лідер радикалів систематично критикує", - розповів Г.Ложенко.

На його думку, в низці цих парадоксів важко уявити головного "радикала" в якийсь із контор з метою зробити досить велику ставку.

"Виходить, що він професійний гравець. Три рази зробити ставку, і так вдало влучити може тільки дуже досвідчена людина. Це відносить його до категорії мисливців за удачею, які не просто розважаються, а заробляють на азартних іграх, що вимагає достатньо багато часу і уваги. Підсилює цей висновок і той нюанс, що зі своєю дружиною він познайомився в залі ігрових автоматів", - міркує Президент "М.С.Л.".

Втім, не це, за словами Г.Ложенко зараз обговорює ринок.

"Дискусія йде про нинішній галузевому законодавстві, сформованому в 2014 році, в тому числі, за активної участі Олега Ляшка. Його залученість в азартні ігри тепер багато що пояснює. Перш за все, зрозумілою стає та безрозсудна емоційність, майже ненависть, з якою шановний політик три роки тому виступав на адресу грального бізнесу. Схоже, він мстився за "помилки молодості".

В кінці 2014 року, коли держбюджет приймався вночі, він став одним головних апологетів запровадження в Україні безпрецедентного податку з обороту, який миттєво уклав легальний ринок на лопатки. Від того закону лотерейна галузь так і не оговталася до сих пір. Фактично, то рішення поховало легальний лотерейний бізнес", - констатував Г.Ложенко.

Тепер же О.Ляшко виявився в делікатній ситуації, пояснюючи дивну природу своїх виграшів в лотерею. Він щиро хоче довести, що його доходи законні, що отримані суми не є "лівим доходом", або, ще гірше - політичним хабаром.

Всього цього сарказму і підозр можна було уникнути, якби в Україні діяла прозора система контролю за лотерейними ставками, пояснив Г.Ложенко.

"Якби все це відбувалося в США, Франції, Іспанії, або будь-який іншій країні з прозорим ринком, питань до нього взагалі б не виникло.

Там все лотерейні оператори мають центральну електронну систему, яка з одного боку синхронізована з периферійними пристроями в точках продажів, а з іншого - з державним контролюючим органом. Будь-яка покупка лотерейного квитка тут же фіксується, звіряється і підтверджується виграш, і потім це враховується при формуванні бази для автоматичного утримання податків. У такій ситуації Олегу Ляшко було б достатньо дати інформацію про суму та об'єкт ставки, і звірити цю інформацію з прозорою базою даних регулятора", - розповів Президент" М.С.Л. ".

Але Міністерство фінансів України вже багато років ігнорує заклики ринку запустити таку контрольну систему, додав він.

"Мінфіну чомусь зручніше при оподаткуванні застосовувати відомий за фільмом Хрещений батько принцип побору "з дверей", або "зі столів".

"І коли довіра до грального бізнесу почне рости, домислів з приводу успіхів гравців, навіть якщо вони публічні політики, не виникне. Поки ж залишається констатувати, що Олег Ляшко потрапив у лотерейний капкан, який сам же поставив три роки тому", - констатував Г.Ложенко.

При цьому ніхто не знає, і особливо не цікавиться, скільки грошей за цими дверима, і за цими столами. Є тільки два можливих відповіді на питання, чому Мінфін вважає за краще прийоми мафіозі, а не цивілізованого світу. Або це некомпетентність, і люди просто не знають про електронні системи обліку та контролю в лотерейному бізнесі, або свідомий відведення фінансів в тінь.

Зазначу, що фахівці, які зараз в Мінфіні відповідають за лотереї, прийшли туди ще за часів Януковича, коли, як відомо, інтереси держбюджету були не в пріоритеті. Як би там не було, така безконтрольність призводить до того, що домисли з приводу будь-якої людини, яка отримала великий виграш, можуть виникати. Завжди знайдуться ті, хто скаже, що організатори лотерей підморгнули майбутньому переможцю, і все підлаштували. Прозору систему, яка зробить такі домисли неможливими, Мінфін вводити вперто не хоче. Це вже призвело до того, що ігровий бізнес в Україні на 95% працює в тіні", - підкреслив Г.Ложенко.

Він припустив, що можливо незручна ситуація, в якій опинився О.Ляшко, стане приводом для чиновників задуматися про поточний стан цієї сфери.

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