Лондонський "Арсенал" у матчі з "Лестером" здобув десяту поспіль перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У заключному протистоянні 9-го туру Англійської Прем’єр-ліги футболісти “Лестера” завітали у гості до “Арсеналу” на стадіон “Емірейтс”, передає кореспондент УНН.
Перші півгодини поєдинку виключно гості створювали небезпеку біля воріт німця Лено і на 31 хвилині досягли мети — простріл Чілуелла обернувся автоголом Беллеріна. Проте на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Месут Озіл використав передачу з правого флангу від Беллеріна і в один дотик переправив м’яч від стійки до сітки.
Ударна п’ятихвилинка від форварда Обамеянга призвела до його дублю та виграшу “канонірів” 3:1. Габонець двічі в пусті ворота замкнув передачі від Беллеріна та Озіла після успішно розіграних комбінацій колективу.
Примітно, що цей виграш став для “Арсеналу” 7-м поспіль в АПЛ і 10-м у всіх турнірах.
Додамо, з 21 пунктом команда Емері наблизилася на відстань у два очки до лідерів “Манчестер Сіті” та “Ліверпулю”. “Лестер” з 12 очками в середині турнірної таблиці.