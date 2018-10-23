Лондонський "Арсенал" у матчі з "Лестером" здобув десяту поспіль перемогу

ukru
Ексклюзив
15:27 • 39490 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 74548 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 123830 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 106748 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 100064 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 110677 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 130348 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74544 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82823 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 167597 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
86 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 66792 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 115267 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 94286 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 73618 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 71760 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 123835 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 130349 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 167601 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 510180 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 589884 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 12979 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 14883 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 25436 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 54812 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58676 перегляди
Актуальне
Лондонський "Арсенал" у матчі з "Лестером" здобув десяту поспіль перемогу

Лондонський "Арсенал" у матчі з "Лестером" здобув десяту поспіль перемогу

Київ • УНН

 • 8651 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У заключному протистоянні 9-го туру Англійської Прем’єр-ліги футболісти “Лестера” завітали у гості до “Арсеналу” на стадіон “Емірейтс”, передає кореспондент УНН.

Перші півгодини поєдинку виключно гості створювали небезпеку біля воріт німця Лено і на 31 хвилині досягли мети — простріл Чілуелла обернувся автоголом Беллеріна. Проте на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Месут Озіл використав передачу з правого флангу від Беллеріна і в один дотик переправив м’яч від стійки до сітки.

Ударна п’ятихвилинка від форварда Обамеянга призвела до його дублю та виграшу “канонірів” 3:1. Габонець двічі в пусті ворота замкнув передачі від Беллеріна та Озіла після успішно розіграних комбінацій колективу.

Примітно, що цей виграш став для “Арсеналу” 7-м поспіль в АПЛ і 10-м у всіх турнірах.

Додамо, з 21 пунктом команда Емері наблизилася на відстань у два очки до лідерів “Манчестер Сіті” та “Ліверпулю”. “Лестер” з 12 очками в середині турнірної таблиці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$274.15
Brent
$72.24
Bitcoin
$88,456.30
S&P 500
$5,753.23
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.75
Ethereum
$2,088.44