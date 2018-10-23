Лондонский "Арсенал" в матче с "Лестером" одержал десятую победу подряд

Первые полчаса поединка исключительно гости создавали опасность у ворот немца Лено и на 31 минуте достигли цели — прострел Чилуелла обернулся автоголом Беллерина. Однако на перерыв команды ушли при ничейном счете. Месут Озил использовал передачу с правого фланга от Беллерина и в одно касание переправил мяч от стойки к сетке.

Ударная пятиминутка от форварда Обамеянга привела к его дублю и выигрыша “канониров” 3:1. Габонец дважды в пустые ворота замкнул передачи от Беллерина и Озила после успешно разыгранных комбинаций коллектива.

Примечательно, что этот выигрыш стал для “Арсенала” 7-м подряд в АПЛ и 10-м во всех турнирах.

Добавим, с 21 пунктом команда Эмери приблизилась на расстояние в два очка к лидерам “Манчестер Сити” и “Ливерпулю”. “Лестер” с 12 очками в середине турнирной таблицы.