Ломаченко втримав лідерство серед кращих боксерів планети за версією ESPN
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Український чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко продовжив втримувати пальму першості серед кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за оновленою версією авторитетного порталу ESPN, повідомляє УНН.
Ломаченко випереджає Теренса Кроуфорда, який піднявся на другу сходинку рейтингу та посунув на третю позицію Геннадія Головкіна. У топ-10 також увійшли два кращих на цей момент супертяжі - Ентоні Джошуа і Деонтей Уайлдер (9 і 10 відповідно).
Примітно, що серед інших українських боксерів в рейтинг потрапив чемпіон світу у важкій вазі WBC, WBO Олександр Усик, який посідає 12-у позицію позаду мексиканця Оскара Вальдеса.
Як повідомляв УНН, Усик увійшов до десятки кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.