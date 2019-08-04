Зливи пошкодили дамбу 19 століття в британському Уейл-Брідж, жителі евакуйовані
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Великій Британії сильні дощі пошкодили стіну Тоддбрукского водосховища 19-го століття, мешканці прилеглого міста Уейл-Брідж терміново евакуйовані. Їм заборонено повертатися в свої будинки через загрозу життя, передає УНН з посиланням на Skynews.
У поліції повідомили, що сотні жителів, евакуйовані зі своїх будинків через небезпеку, пов'язану з пошкодженням греблі, вже не зможуть повернутися за своїми речами.
Рятувальники евакуювали 1,5 тисячі осіб з Уейл-Брідж. Спочатку їм дозволили повернутися забрати необхідні речі і домашніх тварин, але пізніше це рішення влади скасувала через високі ризики.
"Протягом останніх 24 годин існувала гостра необхідність дозволити жителям повернутися в цей район, нашим першим обов'язком є захист життя населення і аварійних служб", - цитує повідомлення надзвичайної служби Skynews.
Лівні пошкодили стіни Тоддбрукского водосховища 19-го століття в Дербішире і дамба частково обрушилася.