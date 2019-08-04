Ливни повредили дамбу 19 века в британском Уэйли-Бридж, жители эвакуированы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Великобритании сильные дожди повредили стену Тоддбрукского водохранилища 19-го века, жители близлежащего города Уэйли-Бридж срочно эвакуированы. Им запрещено возвращаться в свои дома из-за угрозы жизни, передает УНН со ссылкой на Skynews.
В полиции сообщили, что сотни жителей, эвакуированные из своих домов из-за опасности, связанной с повреждением плотины, уже не смогут вернуться за своими вещами.
Спасатели эвакуировали 1,5 тысячи человек из Уэйли-Бридж. Сначала им разрешили вернуться забрать необходимые вещи и домашних животных, но позже это решение власти отменили из-за высоких рисков.
“В течение последних 24 часов существовала острая необходимость разрешить жителям вернуться в этот район, нашей первой обязанностью является защита жизни населения и аварийных служб”, — цитирует сообщение чрезвычайной службы Skynews.
Ливни повредили стены Тоддбрукского водохранилища 19-го века в Дербишире и дамба частично обрушилась.