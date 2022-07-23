Литва відновила залізничний транзит санкційних товарів до Калінінграда

Цитата

"Клієнти поінформовані, що вже можна везти. (...) Якщо клієнти встигнуть провезти сьогодні, то, можливо, деякі продукти будуть перевезені вже сьогодні", – сказав Дубаускас в ефірі литовського телеканалу LRT у п'ятницю, 22 липня.

Доповнення

Минулого тижня Єврокомісія роз'яснила, що заборона на транзит вантажів до Калінінградської області стосується лише автомобільного транспорту. Залізницею перевозити санкційні матеріали – бетон, деревину та спирт – можна "при здійсненні необхідного контролю". Перевезення військових вантажів та продукції подвійного призначення заборонено всіма видами транспорту.

Калінінградська область - російський ексклав, що межує з Литвою та Польщею. Литва заборонила транзит російських будівельних матеріалів та металу після набуття чинності 17 червня санкцій Євросоюзу, які передбачають заборону на їх сухопутні постачання. росія пригрозила Литві "жорсткими заходами у відповідь", якщо та не зніме обмеження. За різними даними, заборона торкнулася від 15% до половини транзитних вантажів.

Згідно з четвертим пакетом санкцій Євросоюзу, з 17 червня на його територію заборонено ввозити російські чорні метали і сталь, з 10 липня під заборону потрапили деревина, цемент і спирт, з 10 серпня до ввезення забороняються вугілля та інші види твердої копалини. нафту.

росія вторглася на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже сім пакетів санкцій щодо росії.