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Литва відкликала свого посла з Китаю через скандал із представництвом Тайваню

Литва відкликала свого посла з Китаю через скандал із представництвом Тайваню

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У п’ятницю Литва заявила, що відкликала свого посла з Пекіна для консультацій через суперечку з приводу першого європейського представництва на Тайвані, який Китай розглядає як виклик посяганням на цю територію. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Тайвань заявив в липні, що місія в Вільнюсі буде називатися представництвом Тайваню в Литві. Інші тайванські місії в Європі і США використовують назву міста Тайбей, уникаючи згадки самого острова.

Китай 10 серпня зажадав від Литви відкликати свого посла в Пекіні і заявив, що теж відкличе посла Китаю в Вільнюсі.

У МЗС Литви заявили, що посольство Литви в Китаї продовжує працювати нормально, незважаючи на відкликання посла.

За словами Литви, держсекретар США Ентоні Блінкен в бесіді з міністром закордонних справ Литви 21 серпня домовився про “двосторонні скоординовані дії”, щоб допомогти країні витримати тиск з боку Китаю.

Додамо

Китай вважає Тайвань своїм найбільш чутливим територіальним питанням як частини “єдиного Китаю” і регулярно обурюється будь-яким крокам, які можуть вказувати на те, що острів є окремою країною.

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