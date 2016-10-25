Ліцензії на геологічне вивчення уранових родовищ потрібно видавати у місячний термін - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україні варто спростити доступ ліцензій на геологічне вивчення уранових родовищ. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив головний геолог ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” Василь Синьчук.
“Ліцензування урановидобування в Україні потрібно спростити. Аби це було швидше і простіше. Причому потрібно спростити цей процес для всього сировинного сектору. Законом передбачені терміни погодження видачі таких ліцензій — це 90 днів. Це забагато. Нам варто зменшити орієнтувати на ту ж Канаду чи Австралію, де такий термін становить 1 місяць”, — відзначив В.Синьчук.
Також, на переконання В.Синьчука, спрощення доступу ліцензій на геологічне вивчення уранових родовищ дозволить залучити серйозні інвестиції у розвиток енергетики та інших перспективних галузей.
"Якщо ми скоротимо ці терміни — галузь урановидобування стане привабливішою. Я переконаний, що цей процес треба спрощувати для всього сировинного комплексу. Це дозволить залучити додаткові інвестиції“, — переконаний В.Синьчук.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами екс-директора департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерговугілля Михайла Бно-Айріяна, Україні варто обережно співпрацювати з урановими компаніями Казахстану, через їх дружні стосунки з РФ.
Також нагадаємо, за словами І.Насалика, Україна підписала меморандум з казахською стороною “безпосередньо по видобутку уранової сировини”.
Також нагадаємо, за словами нардепа І.Луценка, агенти впливу РФ продовжують працювати на посилення енергозалежності України.
Як відомо, незважаючи на значні поклади урану, Україна лише на третину забезпечує свою потребу у цій сировині. Решту — купує, і переважно — в РФ.