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Лицензии на геологическое изучение урановых месторождений нужно выдавать в месячный срок - эксперт

Лицензии на геологическое изучение урановых месторождений нужно выдавать в месячный срок - эксперт

Киев • УНН

 • 12320 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина стоит упростить доступ до лицензий на геологическое изучение урановых месторождений. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил главный геолог ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" Василий Синьчук.

"Лицензирование уранодобычи в Украине нужно упростить. Чтобы это было быстрее и проще. Причем нужно упростить этот процесс для всего сырьевого сектора. Законом предусмотрены сроки согласования выдачи таких лицензий - это 90 дней. Это много. Нам следует уменьшить, ориентироваться на ту же Канаду или Австралию, где такой срок составляет 1 месяц ", - отметил В.Синьчук.

Также, по мнению В.Синьчука, упрощение доступа до лицензий на геологическое изучение урановых месторождений позволит привлечь серьезные инвестиции в развитие энергетики и других перспективных отраслей.

"Если мы сократим эти сроки - отрасль уранодобычи станет более привлекательной. Я убежден, что этот процесс надо упрощать для всего сырьевого комплекса. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции", - убежден В.Синьчук.

Напомним, как сообщал УНН, по словам экс-директора департамента стратегического планирования и европейской интеграции Минэнергоугля Михаила Бно-Айрияна, Украине следует осторожно сотрудничать с урановыми компаниями Казахстана, через их дружеские отношения с РФ .

Также напомним, по словам И.Насалика, Украина подписала меморандум с казахской стороной "непосредственно по добыче уранового сырья".

Также напомним, по словам нардепа И. Луценко, агенты влияния РФ продолжают работать на усиление энергозависимости Украины.

Как известно, несмотря на значительные залежи урана, Украина лишь на треть обеспечивает свою потребность в этом сырье. Остальное - покупает, и в основном - в РФ.

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