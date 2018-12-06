Літаки США розпочали патрулювання поблизу окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні зранку патрульні літаки Військово-морського флоту США Lockheed EP-3E та Boeing OC-135B, розпочали патрулювання поблизу акваторії Чорного моря. Про це передає УНН з посиланням на Український мілітарний портал.
"О 8:50 за київським часом патрульний літак Військово-морського флоту США Lockheed EP-3E з реєстраційним номером 157316 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився до акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Згодом, об 11:55 літак розпочав патрулювання поблизу окупованого Криму.
"Пізніше, о 12:05 Boeing OC-135B з бортовим номером 61-2670 розпочав політ у Херсонській області поблизу окупованого Криму 6 грудня 2018 року в рамках програми "Відкрите небо", - сказано у повідомлені.
"Патрульний літак Lockheed EP-3E Orion був розроблений американською компанією Lockheed на базі цивільного літака Lockheed L-188 Electra. Він оснащений потужним комплексом сучасної апаратури необхідної для моніторингу в районі патрулювання. Літак OC-135B, створений на базі пасажирського Boeing 707 для моніторингу, за допомогою спеціалізованого обладнання, ситуації на території Росії за умовами угоди "Відкрите небо", яку вона підписала у 2001 році", - додали у відомстві.
Нагадаємо, невпізнаний літак кружляв над узбережжям окупованого Криму.