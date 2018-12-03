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Невідомий літак кружляє поблизу окупованого Криму

Невідомий літак кружляє поблизу окупованого Криму

Київ • УНН

 • 9162 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Невпізнаний літак сьогодні кружляє над узбережжям окупованого Криму. Про це стало відомо з сайту PlaneRadar, передає УНН.

Відомо, що літак кружляє узбережжям поблизу окупованого півострова протягом кількох годин. Крім півострова, літак кілька разів пролетів уздовж Чорноморського узбережжя Росії – Краснодарського краю, починаючи від Новоросійська. Наразі невідома мета польоту літака.

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Як повідомляв УНН, розвідувальний безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США був помічений над Чорним морем біля південного узбережжя окупованого Криму.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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