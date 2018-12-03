Неизвестный самолет кружит вблизи оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Неопознанный самолет сегодня кружит над побережьем оккупированного Крыма. Об этом стало известно из сайта PlaneRadar, передает УНН.
Известно, что самолет кружит побережьем вблизи оккупированного полуострова в течение нескольких часов. Кроме полуострова, самолет несколько раз пролетел вдоль Черноморского побережья России - Краснодарского края, начиная от Новороссийска. Пока неизвестна цель полета самолета.
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Как сообщал УНН, разведывательный беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США был замечен над Черным морем у южного побережья оккупированного Крыма.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.