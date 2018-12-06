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Самолеты США начали патрулирование вблизи оккупированного Крыма

Киев • УНН

 • 14593 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня утром патрульные самолеты Военно-морского флота США Lockheed EP-3E и Boeing OC-135B, начали патрулирование вблизи акватории Черного моря. Об этом передает УНН со ссылкой на Украинский милитаристский портал.

Самолеты США начали патрулирование вблизи оккупированного Крыма

"В 8:50 по киевскому времени патрульный самолет Военно-морского флота США Lockheed EP-3E с регистрационным номером 157316 взлетел с авиабазы ​​Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Впоследствии, в 11:55 самолет начал патрулирование вблизи оккупированного Крыма.

"Позже, в 12:05 Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 начал полет в Херсонской области вблизи оккупированного Крыма 6 декабря 2018 в рамках программы "Открытое небо", - говорится в сообщении.

"Патрульный самолет Lockheed EP-3E Orion был разработан американской компанией Lockheed на базе гражданского самолета Lockheed L-188 Electra. Он оснащен мощным комплексом современной аппаратуры необходимой для мониторинга в районе патрулирования. Самолет OC-135B, созданный на базе пассажирского Boeing 707 для мониторинга, с помощью специализированного оборудования, ситуации на территории России по условиям соглашения "Открытое небо", которую она подписала в 2001 году", - добавили в ведомстве.

Напомним, неопознанный самолет кружил над побережьем оккупированного Крыма.

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