Самолеты США начали патрулирование вблизи оккупированного Крыма

"В 8:50 по киевскому времени патрульный самолет Военно-морского флота США Lockheed EP-3E с регистрационным номером 157316 взлетел с авиабазы ​​Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.



Впоследствии, в 11:55 самолет начал патрулирование вблизи оккупированного Крыма.



"Позже, в 12:05 Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 начал полет в Херсонской области вблизи оккупированного Крыма 6 декабря 2018 в рамках программы "Открытое небо", - говорится в сообщении.



"Патрульный самолет Lockheed EP-3E Orion был разработан американской компанией Lockheed на базе гражданского самолета Lockheed L-188 Electra. Он оснащен мощным комплексом современной аппаратуры необходимой для мониторинга в районе патрулирования. Самолет OC-135B, созданный на базе пассажирского Boeing 707 для мониторинга, с помощью специализированного оборудования, ситуации на территории России по условиям соглашения "Открытое небо", которую она подписала в 2001 году", - добавили в ведомстве.



Напомним, неопознанный самолет кружил над побережьем оккупированного Крыма.