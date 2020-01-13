Літак Thai Airways здійснив вимушену посадку з двома мертвими пасажирами на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Літак авіакомпанії Thai Airways здійснив у понеділок вимушену посадку в міжнародному аеропорту Шрі-Ланки Бандаранаїке через погане самопочуття і подальшу смерть двох пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ColomboPage.
Літак, який летів з Джидди (Саудівська Аравія) в індонезійська аеропорт Сурабая, приземлився в Бандаранаїке о 02:45 за місцевим часом (23:15 за київським часом). До цього моменту двоє громадян Індонезії - жінка і чоловік - вже були мертві.
Інші подробиці інциденту не повідомляються.
Нагадаємо, у Росії пасажирський літак повернувся в аеропорт через проблеми з двигуном.