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Літак Thai Airways здійснив вимушену посадку з двома мертвими пасажирами на борту

Київ • УНН

 • 171582 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Літак авіакомпанії Thai Airways здійснив у понеділок вимушену посадку в міжнародному аеропорту Шрі-Ланки Бандаранаїке через погане самопочуття і подальшу смерть двох пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ColomboPage.

Літак, який летів з Джидди (Саудівська Аравія) в індонезійська аеропорт Сурабая, приземлився в Бандаранаїке о 02:45 за місцевим часом (23:15 за київським часом). До цього моменту двоє громадян Індонезії - жінка і чоловік - вже були мертві.

Інші подробиці інциденту не повідомляються.

Нагадаємо, у Росії пасажирський літак повернувся в аеропорт через проблеми з двигуном.

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