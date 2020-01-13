Самолет Thai Airways совершил вынужденную посадку с двумя мертвыми пассажирами на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Самолет авиакомпании Thai Airways совершил в понедельник вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия и последующей смерти двух пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ColomboPage.
Самолет, который летел из Джидды (Саудовская Аравия) в индонезийский аэропорт Сурабая, приземлился в Бандаранаике в 02:45 по местному времени (23:15 по киевскому времени). К этому моменту двое граждан Индонезии - женщина и мужчина - уже были мертвы.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
Напомним, в России пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем.