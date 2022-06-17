Лист проти Гетманцева: співробітник ПУМБ висловив власну думку, не узгоджену з компанією

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 47313 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 82019 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 90207 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 100137 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 96984 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 87348 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 91915 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 239876 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150715 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172851 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 61523 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 97035 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 124455 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 117648 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 78724 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 52126 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 239879 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 511875 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 460386 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 665382 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 22457 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 37751 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 78724 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 124455 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 117909 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Лист проти Гетманцева: співробітник ПУМБ висловив власну думку, не узгоджену з компанією

Лист проти Гетманцева: співробітник ПУМБ висловив власну думку, не узгоджену з компанією

Київ • УНН

 • 266457 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Регіональний менеджер Дмитро Тимчук, який підписав звернення до Президента Володимира Зеленського щодо відставки голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева, не узгоджував свою позицію з АТ “ПУМБ”, заявили у пресслужбі компанії, передає УНН.

Підпис Тимчука у листі значиться під номером 11362.

Цитата

“Дмитро Тимчук дійсно є співробітником АТ “ПУМБ”. Але, просимо звернути увагу, що позиція, висловлена у петиції – це його особиста думка, яка не узгоджена із керівництвом банку. АТ “ПУМБ” не коментує і не підписує жодних петицій”, - повідомили у пресслужбі.

Додамо

Раніше в ресторані River Grill, “Київмедпрепараті”, та компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили, що підписанти листа, які назвалися працівниками цих фірм, насправді не є їх співробітниками.

Також у трьох великих банках - ПриватБанк, Ощадбанк та UKRSIBBANK повідомили, що їх співробітники, які підписали звернення, висловили лише свою особисту думку, а не позицію компанії.

Про аналогічну позицію заявили ще кілька великих компаній, співробітники яких підписалися під листом: “Укрпошта”, "Domino’s Pizza”, “Bolt”, Інститут безпеки АЕС НАН України та ПАТ “Запоріжсталь”.

А в Галицькому академічному камерному хорі заявили, що їх хормейстер не повідомив колектив та керівництво про свій підпис, і взагалі наразі він перебуває за кордоном. 

Нагадаємо

Низка підприємців України підписали звернення до Президента Володимира Зеленського за відставку голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева. Однак журналісти звернули увагу на те, що під листом може підписатися будь-хто - навіть неіснуюча компанія. Тож вони вирішили перевірити, чи існує бодай якась модерація підписантів, аби уникнути підписів від так званих ботів. Для цього - зареєстрували десяток фейкових компаній, від імені яких підписали листа. Таким чином вдалося з’ясувати, що жодної модерації немає. Тому всі боти наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посади.

Окрім того, серед підписантів листа виявили військовослужбовців, пенсіонерів, студентів та інших “бюджетників”, яким невигідно виступати проти підвищення податків, адже зарплата, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33