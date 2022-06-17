Лист проти Гетманцева: співробітник ПУМБ висловив власну думку, не узгоджену з компанією

Підпис Тимчука у листі значиться під номером 11362.

Цитата

“Дмитро Тимчук дійсно є співробітником АТ “ПУМБ”. Але, просимо звернути увагу, що позиція, висловлена у петиції – це його особиста думка, яка не узгоджена із керівництвом банку. АТ “ПУМБ” не коментує і не підписує жодних петицій”, - повідомили у пресслужбі.

Додамо

Раніше в ресторані River Grill, “Київмедпрепараті”, та компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили, що підписанти листа, які назвалися працівниками цих фірм, насправді не є їх співробітниками.

Також у трьох великих банках - ПриватБанк, Ощадбанк та UKRSIBBANK повідомили, що їх співробітники, які підписали звернення, висловили лише свою особисту думку, а не позицію компанії.

Про аналогічну позицію заявили ще кілька великих компаній, співробітники яких підписалися під листом: “Укрпошта”, "Domino’s Pizza”, “Bolt”, Інститут безпеки АЕС НАН України та ПАТ “Запоріжсталь”.

А в Галицькому академічному камерному хорі заявили, що їх хормейстер не повідомив колектив та керівництво про свій підпис, і взагалі наразі він перебуває за кордоном.

Нагадаємо

Низка підприємців України підписали звернення до Президента Володимира Зеленського за відставку голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева. Однак журналісти звернули увагу на те, що під листом може підписатися будь-хто - навіть неіснуюча компанія. Тож вони вирішили перевірити, чи існує бодай якась модерація підписантів, аби уникнути підписів від так званих ботів. Для цього - зареєстрували десяток фейкових компаній, від імені яких підписали листа. Таким чином вдалося з’ясувати, що жодної модерації немає. Тому всі боти наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посади.

Окрім того, серед підписантів листа виявили військовослужбовців, пенсіонерів, студентів та інших “бюджетників”, яким невигідно виступати проти підвищення податків, адже зарплата, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.