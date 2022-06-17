Лист проти Гетманцева: в ресторані River Grill повідомили, що підписант звернення у них не працює

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“У нас немає такого співробітника”, - зазначив адміністратор.

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Раніше в “Київмедпрепараті” та компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) також розповіли УНН, що підписанти листа, які назвалися працівниками цих фірм, насправді не є їх співробітниками.

Водночас у трьох великих банках - ПриватБанк, Ощадбанк та UKRSIBBANK - заявили, що їх співробітники, які підписали звернення, висловили лише свою особисту думку, а не позицію компанії.

Про аналогічну позицію заявили ще кілька великих компаній, співробітники яких підписалися під листом: “Укрпошта”, "Domino’s Pizza”, “Bolt”, Інститут безпеки АЕС НАН України та ПАТ “Запоріжсталь”.

А в Галицькому академічному камерному хорі заявили, що їх хормейстер не повідомив колектив та керівництво про свій підпис, і взагалі наразі він перебуває за кордоном.

Нагадаємо

Ряд підприємців підписали звернення до президента Володимира Зеленського за відставку голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева. Втім, виявилося, що під листом може підписатися будь-хто - навіть неіснуюча компанія.

Так, журналісти вирішили перевірити, чи існує бодай якась модерація підписантів, аби уникнути підписів від так званих ботів. Для цього - зареєстрували десяток фейкових компаній, від імені яких підписали листа. Таким чином вдалося з’ясувати, що жодної модерації немає. Тому всі боти наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посади.

Окрім того, серед підписантів листа виявили військовослужбовців, пенсіонерів, студентів та інших “бюджетників”, яким невигідно виступати проти підвищення податків, адже зарплатня, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.