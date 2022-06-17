Письмо против Гетманцева: в ресторане River Grill сообщили, что подписант обращения у них не работает
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Подписант обращения к Президенту Владимиру Зеленскому по поводу отставки главы налогового Комитета ВР Даниила Гетманцева Аркадий Седых, указавший, что работает официантом ресторана River Grill (Tarantino Family), на самом деле не является сотрудником заведения. Об этом УНН сообщили в администрации ресторана.
Подпись Седых под письмом числится под номером 13611.
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“У нас нет такого сотрудника”, – отметил администратор.
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Ранее в “Киевмедпрепарате” и компании PricewaterhouseCoopers (PwC) также рассказали УНН, что подписанты письма, которые представились работниками этих фирм, на самом деле, не являются их сотрудниками.
В то же время в трех крупных банках - ПриватБанк, Сбербанк и UKRSIBBANK - заявили, что их сотрудники, подписавшие обращение, выразили только свое личное мнение, а не позицию компании.
Об аналогичной позиции заявили еще несколько крупных компаний, сотрудники которых подписались под письмом: “Укрпочта”, "Domino’s Pizza”, “Bolt”, Институт безопасности АЭС НАН Украины и ПАО “Запорожсталь”.
А в Галицком академическом камерном хоре заявили, что их хормейстер не уведомил коллектив и руководство о своей подписи, и вообще сейчас он находится за границей.
Напомним
Ряд предпринимателей подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому за отставку главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева. Впрочем, оказалось, что под письмом может подписаться любой – даже несуществующая компания.
Так, журналисты решили проверить, существует ли какая-нибудь модерация подписантов, чтобы избежать подписей от так называемых ботов. Для этого – зарегистрировали десяток фейковых компаний, от имени которых подписали письмо. Таким образом удалось выяснить, что никакой модерации нет. Поэтому все боты сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку Гетманцева с его должности.
Кроме того, среди подписантов письма обнаружили военнослужащих, пенсионеров, студентов и других “бюджетников”, которым невыгодно выступать против повышения налогов, ведь зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.