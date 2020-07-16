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19 березня, 18:42 • 101417 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 142470 перегляди

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19 березня, 14:10 • 119281 перегляди

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19 березня, 10:24 • 133559 перегляди

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Лише третина українців вітає заборону комуністичної символіки — опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Третина опитаних українців позитивно ставляться до рішення про заборону комуністичної символіки, у той час як ще третина ставляться до цього рішення негативно. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає УНН.

Так, відповідно до результатів, 32% українців позитивно ставляться до рішення про заборону комуністичної символіки, як це передбачено чинним Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів".

Така сама частка громадян ставляться до цього рішення негативно – 34%. Ще для чверті громадян це байдуже.

У розрізі регіонів більше позитивних оцінок цього рішення у Західному (45%) та Центральному (33%) регіонах у порівнянні з Півднем та Сходом – 22% та 24% відповідно. Близько чверті громадян у всіх регіонах ставляться до цього питання байдуже.

Щодо різниці серед вікових груп – менше позитивних ставлень до заборони комуністичної символіки спостерігаємо у вікових категоріях, яким за 60 років. Серед молодших груп респондентів (до 40 років) більше тих, кого не цікавить питання заборони комуністичних символів.

Дослідження було проведене з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 осіб, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляв УНН, за результатами дослідження, половина населення Україні дотримується радянської інтерпретації, що День Перемоги — це передусім відзначення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні.

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