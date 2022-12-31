Лише посилюють рішучість: посол США відреагувала на російський ракетний удар по Україні

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Посол зазначила, що вже втретє цього святкового тижня росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах.

"Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - наголосила Брінк.

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Нагадаємо

Сьогодні держава-терорист рф знову завдала масованого ракетного удару - здійснили пуски понад 20 крилатих ракет. Силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12.