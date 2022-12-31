Лишь усиливают решительность: посол США отреагировала на российский ракетный удар по Украине

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14:16 • 3003 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 26503 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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13:04 • 64083 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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12:17 • 54470 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 107019 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 133783 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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14 марта, 06:00 • 122154 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135802 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117293 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 131631 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 марта, 15:21 • 113861 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 121839 просмотра
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13 марта, 07:35 • 137242 просмотра
Актуальное
Лишь усиливают решительность: посол США отреагировала на российский ракетный удар по Украине

Лишь усиливают решительность: посол США отреагировала на российский ракетный удар по Украине

Киев • УНН

 • 150551 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Ракетные атаки рф только усиливают решимость как отважных украинцев, так и США. Так на новые удары отреагировала посол США Бриджит Бринк, передает УНН.

Детали

Посол отметила, что уже третий раз на этой праздничной неделе россия совершила невыборочные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам.

"Эти атаки, особенно ужасные в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - подчеркнула Бринк.

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Напомним

Сегодня государство-террорист россии вновь нанесло массированный ракетный удар - осуществили пуски более 20 крылатых ракет. Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12.

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