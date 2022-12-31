Лишь усиливают решительность: посол США отреагировала на российский ракетный удар по Украине

Детали

Посол отметила, что уже третий раз на этой праздничной неделе россия совершила невыборочные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам.

"Эти атаки, особенно ужасные в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - подчеркнула Бринк.

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Напомним

Сегодня государство-террорист россии вновь нанесло массированный ракетный удар - осуществили пуски более 20 крылатых ракет. Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12.