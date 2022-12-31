Лишь усиливают решительность: посол США отреагировала на российский ракетный удар по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Ракетные атаки рф только усиливают решимость как отважных украинцев, так и США. Так на новые удары отреагировала посол США Бриджит Бринк, передает УНН.
Детали
Посол отметила, что уже третий раз на этой праздничной неделе россия совершила невыборочные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам.
"Эти атаки, особенно ужасные в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - подчеркнула Бринк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский о ракетной атаке: это итог судьбы россии
Напомним
Сегодня государство-террорист россии вновь нанесло массированный ракетный удар - осуществили пуски более 20 крылатых ракет. Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12.