Лише 10% українців купують продукти харчування онлайн - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У 2017 році тільки 10% українців користувалися послугою онлайн-замовлення продуктів харчування. Про це у своєму блозі написав фінансист Олексій Зубов, передає УНН.
“Серед інтернет-користувачів 20% роблять покупки різних товарів в інтернет-магазинах. Продукти ж харчування в інтернеті купували лише 10% користувачів”, — написав він.
При цьому, за даними фінансиста, інтернетом в Україні користується 60% населення, що еквівалентно приблизно 25 млн осіб.
“В середньому частка продажів продуктів через інтернет у великих торгових мережах становить не більше 1-1,3% від загального товарообігу”, — додав Зубов.
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В Україні регулярні покупки продуктів через інтернет здійснюють люди середнього класу, які становлять менше 25%, підкреслив фінансист.
“Люди цієї соціальної групи при покупці товарів через інтернет мають такі основні потреби: імпортні продукти преміум-класу; якість продуктів; надійна упаковка; простий механізм врегулювання спірних ситуацій; доставка день в день; велике замовлення через інтернет має бути вигіднішим, ніж похід у магазин”, — розповів Зубов.
При цьому, за словами нардепа Сергія Тригубенка, інтернет-шопінг в Україні є повністю незахищеним з погляду законодавства. І тому, коли в світі зростає частка інтернет-рітейлу у сфері продуктів харчування, українці — відстають.
Політик переконаний, що онлайн-рітейл повинен розвиватися паралельно із законодавчим врегулюванням сфери з метою захисту прав споживачів.
“Тому якщо ми хочемо рухатися в ногу зі світовими трендами, розвивати комфортний для споживача онлайн-рітейл, повинні спочатку законодавчо врегулювати цю сферу так, щоб працював захист прав споживачів”, — резюмував він.